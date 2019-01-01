إيران ترد على تصريحات ترامب: "لم يتعلم شيئا من التاريخ"!

جهينة نيوز

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا: إن ترامب يتكلم عن آماله المحالة التي لا تنطبق مع الحقائق الموجودة ... كونه يعلم بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواجه الضغوط وسياسية العقوبات الأمريكية على مدى عقود".

وأكد قاسمي بأن "الشعب الإيراني لن يستسلم أمام الضغوط الأمريكية التي تختار العقوبات بدلا من الاحترام، والجدران بدلا من الجسور".

وأضاف أن الإيرانيون تعلموا على مدى تاريخهم المشرف في السراء والضراء كيف يواجهون ويهزمون المتغطرسين والمتنمرين".

وقال قاسمي في بيان عبر تطبيق تلغرام: إن

"الرئيس الأمريكي كسابقيه لم يتعلم شيئا من التاريخ وأحداث العقود الماضية".

وتابع بدلا من أن ينظر إلى السياسة الخاطئة لأسلافه في مواجهة المنطقة وإيران، كرر كلام ليس له أساسا وينبع من الكراهية تجاه الشعب الإيراني.

هذا وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى، اشتدت الضغوط الأمريكية ضد إيران. وصرح الرئيس الأمريكي قبل أيام بأن وضع الإيرانيون ليس جيدا أبدا، مشيرا إلى أنهم يريدون إجراء محادثات مع الولايات المتحدة.