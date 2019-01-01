أبراج يوم الأحد 2019/1/7 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٧/ ١: فكره جميل منفتح عاطفي مثالي من الصعب ان يتخذ احد قرار ضده لانه لديه مواهب ادبية، لطيف التعامل مع الناس، خالي من العدائية، يعمل الخير، يحب الحياة ويحب الناس ولديه قدرة على التواصل، رغبة بادخال عنصر جديد على حياته بالاشهر القادمة، تطوي صفحة من التعب في الفترة القادمة فيها فرصة وحسابات مالية، زيادة ممتلكات، للبعض ارتباط، سفر وتنقل وبرامج جديدة تحضر لك

الحمل: نهار جيد للتعارف واللقاء بالناس، اليوم مناسب لتتسارع أحداثك وتعوض مافاتك، يقترب الاصدقاء منك، تحقق امنية، تلتقي بشخص جديد او شخص لم تره منذ فترة

الثور: نهار للعمل لا تسمح للقلق بالتاثير على نجاحك، تتعامل مع غرباء او مع سلطة، انتبه لصحتك بإمكانك أن تطور عملك وتتماشى مع متطلباتك اليومية، لا تضيع الفرصة بامكانك اقناع الكثيرين بوجهة نظرك، حاول ان تترك افضل الانطباعات، ادفع مصالحك وادخل تغيير على عملك

الجوزاء: نهار ايجابي مناسب لاقامة حوار مهم حتى تأخذ قرار مهم، تفكيرك بقمة النشاط، تزداد رغبتك بالسفر والاتصالات لمسافات بعيدة، تستقبل زوار وتحكي بمعاملات بيع وشراء وربح، الحظ قريب منك، تشارك بنشاط قريب من دراسة مفيد لمطالعة او تجارة

السرطان: : يوم أفضل، احتمال انفراج، لم تسئ لاحد، تلطف الاجواء وتعيد ترتيب حساباتك، طلباتك كثيرة وتستطيع تنفيذها يحمل لك نهارك نقاشات مالية استشفائية، تقدم تنازلات، تتكيف مع الحقيقة والواقع، حاول التوصل لاتفاق مفيد

الاسد: تتكل على العقل والمنطق، تطالك المعاكسات بسبب وجود القمر بالقوس، تشعر بالغليان والمواجهة، انتبهةمن التعامل بقسوة حتى لا تخسر معركتك مع الشركاء، ابتعد عن المواقف المتطرقة حتى تحقق انجازات مع الطرف الاخر

العذراء: نهارك متعب قد تتعرض لعراقيل غير معروف سببها الرئيسي، وتكون غير قادر على انجاز عملك كما يجب، لا تضيع الوقت، يوم مهم ومشغول ببعض التسويات، قرار مهم انتبه لصحتك، اطلب مساعدة تجد تعاون من محيطك

الميزان: تتحسن المعنويات وتقوى الثقة بالنفس، تفرح لتقارب بالرأي مع الاحبة، يوم إيجابي وتتحمس لكل ما هو جديد، محاصر بالمحبين لتعوض ما فاتك في اليومين الماضيين، توظف طاقاتك باشياء مثمرة، تحصد نجومية وتخرج من المألوف، للبعض سماع اخبار اولاد، نهار للتواصل وممارسة نشاط فني

العقرب: افكارك قوية ومترابطة، فكر كيف تقدم هدية لأحد افراد عائلتك، نهار يتحدث عن امور بيتية عقارية، نهار مقبول للتحسين في اثاث المنزل، تحسين مقبول للبحث في مواضيع مهمة تخص افراد عائلتك، حاول ان تتاكد من صفاء الجو بسبب وجود عتاب ولوم، تقرب من عائلتك

القوس: تتحسن امورك تدريجيا لتعود الحميمية والانسجام مع الاجواء مجددا، يحاول محيطك التقرب منك اذا كانوا مخطئين معك، حاول التقرب منهم، سفرة حافلة بالنشاطات، تنقل اخوة جيران، رحلة قصيرة، مقابلة ناجحة، دعوة للخروج من عزلتك

الجدي: تحرك على صعيد مالي لذلك كن حريصا على الاستثمار والاستماع لرأي الآخربن، تقدم بعض التنازلات التي تضر بمصالحك، دقق بالتفاصيل، معاملات، موافقة على امور مالية، امور مالية طارئة وتوظيف اموا طارئة، الثقة موجودة لتنفيذ عمل مطلوب وتحقق مكاسب مالية

الدلو: تراجع بالمعنويات، خيبة امل وضياع، قوة ونشاط بكل الاتجاهات، تلعب دور ايجابي وتحقق غاياتك، القمر ببرجك، تزداد حركتك، تتاقلم مع الاوضاع، يوم سريع في اعطاء الحلول، ينطلق لسانك للتعبير عن المشاعر الدافئة، تجني. متعة وصحة

الحوت: فوضى وخيبة امل، كن حريصا على ممتلكاتك، تجنب الامور المصيرية، يوم واعد وبطيء، يظهر خصام وعدائية بتصرفاتك، لا تفرض رأي ولا تخالف قانون، تشتد الضغوط وتشعر بتوعك صحي