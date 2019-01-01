منتخب سورية يستهل مشواره في نهائيات آسيا بالتعادل السلبي مع نظيره الفلسطيني

جهينة نيوز:

استهل نسور قاسيون مشوارهم في النسخة السابعة عشرة من نهائيات كأس آسيا بكرة القدم بالتعادل السلبي مع المنتخب الفلسطيني في اللقاء الذي جرى مساء اليوم على ملعب الشارقة في الامارات العربية المتحدة في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية.

وكان منتخب سورية الأكثر سيطرة خلال الشوط الأول حيث هدد مرمى نظيره الفلسطيني مبكرا وتحديدا في الدقيقة الثانية من تمريرة فهد اليوسف بكرة عرضية ابتعدت عن قدم عمر السومة وجاورت القائم الأيسر ورغم الأفضلية لنسور قاسيون إلا أن اللعب انحصر في وسط الملعب نتيجة التغطية الدفاعية المكثفة للمنتخب الفلسطيني حتى جاءت الدقيقة الـ 28 التي كادت تشهد هدف التقدم لمنتخبنا عبر رأسية عمر خريبين من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس رامي حمادة لتحدث بعد ذلك حالة من الارتباك داخل المرمى الفلسطيني وفي الدقيقة الـ 40 دخل يوسف قلفا بديلا عن أسامة أومري بعد تعرض الأخير للإصابة واستمر المنتخب الفلسطيني محافظا على دفاعه متماسكا ما شكل عائقا أمام مهاجمينا عمر السومة وعمر خريبين في الاختراق والتسديد لينتهي الشوط الأول كما بدأ سلبي النتيجة.

وفي الشوط الثاني واصل منتخب سورية افضليته الهجومية معتمدا على الكرات العرضية والبينية بالمقابل استمر المنتخب الفلسطيني بتحصين دفاعاته وفي الدقيقة الـ 58 سدد يوسف قلفا كرة قوية من مسافة قريبة من المرمى كادت تخترق شباك المرمى الفلسطيني إلا أن الحارس حمادة صدها وعاد قلفا ليهدر فرصة خطيرة بعد دقيقتين من تسديدة قوية جاورت القائم الأيمن بعد مراوغة متقنة مع الدفاع وشهدت الدقيقة الـ 68 طرد لاعب المنتخب الفلسطيني محمد الصالح لنيله البطاقة الثانية وسدد عمر السومة كرة قوية عند الدقيقة الـ 70 من خارج منطقة الجزاء ارتقى لها الحارس حمادة ليبعد عن شباكه هدفا محققا ولم تحدث التبديلات التي أجراها مدرب منتخبنا تغييرا في الأداء حيث دخل محمد عثمان بديلا عن زاهر ميداني في الدقيقة الـ 73 وأحمد الأشقر بديلا عن تامر حاج محمد في الدقيقة الـ 81 لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وسيكون نسور قاسيون على موعد في لقائهم الثاني من البطولة مع المنتخب الأردني يوم الخميس المقبل على أن يختتم هذا الدور بمواجهة أستراليا في الخامس عشر من الشهر الجاري.

ويتصدر المنتخب الأردني المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد فوزه على أستراليا “حامل اللقب” بهدف دون رد يليه منتخبنا والمنتخب الفلسطيني بنقطة وحيدة وأخيرا أستراليا من دون نقاط.