مع بدء تساقط الثلوج ... معلومات عن المنخفض القطبي

جهينة نيوز:

تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي قطبي المنشأ يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة بدأت فعاليته مساء امس حيث تشكل شمال غرب اوروبا متجها الى منطقة المتوسط ثم باتجاه سواحل بلاد الشام, حيث بدأ تساقط الثلوج في العديد من المناطق في بلاد الشام.

وحسب المتنبئ الجوي حسان الجردي يستمر تأثير المنخفض حتى صباح يوم الاربعاء بفاعلية جيدة بشكل عام وشديدة على المناطق الساحلية والشمالية الغربية والوسطى.

وبين الجردي أن هذا المنخفض يتميز بأمطاره الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج فوق المرتفعات التي تزيد على 1200 متر ليتدنى الارتفاع خلال ليل الاثنين حتى يصل الى 900 متر لافتا الى انه سيترافق بنشاط واضح بسرعة الرياح وخصوصا الغربية منها لتصل الهبات الى 70 كم/سا والبحر عالي ارتفاع الموج وخصوصا أثناء الرياح الشديدة ليبلغ 5 أمتار في بعض الأحيان ما يؤثر في حركة الملاحة البحرية.

وأكد الجردي أن ذروة المنخفض تكون في ليل الاثنين وصباح الثلاثاء ليطرأ خلالها انخفاض على درجات الحرارة وتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 درجات مئوية ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر فوق أغلب المناطق ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالعواصف الرعدية وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية وتتراكم الثلوج بشكل واضح في مناطق /القلمون والحرمون والمرتفعات الساحلية/.

وأشار الجردي إلى أن فعالية المنخفض تبدأ بالانحسار يوم الأربعاء حيث يميل الطقس إلى الاستقرار بشكل تدريجي ليبدأ تأثير موجة الصقيع بانخفاض واضح بدرجات الحرارة وحدوث الصقيع وتشكل الجليد وخاصة على المرتفعات الجبلية على ان تستمر هذه الموجة حتى يوم الجمعة القادم.

وحذر الجردي من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات بسبب غزارة الأمطار وتأثر حركة الملاحة البحرية بسبب ارتفاع أمواج البحر وسرعة الرياح مؤكدا أهمية اتباع أساليب الحيطة والحذر واتباع قواعد السلامة المرورية وخصوصا أثناء القيادة خلال ساعات الليل على طرقات السفر وفي ساعات الصباح الباكر وتفقد الحالة الفنية للمركبات.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 10-4

المنطقة الجنوبية 11-4

المرتفعات الجبلية 5-ناقص1

المنطقة الوسطى 11-5

المنطقة الساحلية 14-8

المنطقة الشمالية 8-3

منطقة الجزيرة 9-4

المنطقة الشرقية 12-5

منطقة البادية 11-4.

سانا