مشاهد مؤلمة ... أمن فرنسي و مرتزقة يعتدون على فتاة مسالمة

الأحد, 6 كانون الثاني 2019 الساعة 20:45 | مجتمع, حوادث

جهينة نيوز:

تمكن ناشطون فرنسيون من توثيق لحظات لعنف المخابرات الفرنسية و الأمن الفرنسي بحق محتجين مسالمين تماماً.

و تناقل ناشطون فيديو لما قالوا أنه مشاهد مؤلمة لإعتداءات الأمن الفرنسي و يظهر قيام عنصر أمن مقنع يقوم ببخ الغاز بوجه أحد محتجي السترات الصفراء رغم أنه لا يقوم بأي مخالفة و حين قامت بفتاة بالوقوف جانبه و توثيق الإعتداء فقام عنصر الأمن الفرنسي المقنع بضخ الغاز في وجه الفتاة بشكل مباشر مما دفع بالشاب للدفاع عنها و دفع عنصر الامن فتدخل عناصر بثياب مدنية مهاجمين الشاب و الفتاة, فيما لم يتم معرفة مرجعية العناصر المدنية أكانوا من مخابرات الجيش الفرنسي أو مرتزقة من شبيحة ماكرون.

و قال ناشطون فرنسيون إن الأمن الفرنسي يتعمد الإعتداء على الفتيات و السيدات و ذلك لخلق إشكالات تحول التظاهرات السلمية الى حالات عنف.


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