استقالة كبير موظفي وزارة الدفاع الأمريكيةجهينة نيوز:

الأحد, 6 كانون الثاني 2019 الساعة 18:42 | سياسة, محلي


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