طائرات الاحتلال تقصف موقعين للمقاومة في قطاع غزة

الأحد, 6 كانون الثاني 2019 الساعة 18:41 | سياسة, عربي

طائرات الاحتلال تقصف موقعين للمقاومة في قطاع غزة

جهينة نيوز:

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، مرصدين للمقاومة شرق خانيونس وأخر شرق حي الشجاعية في قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وذكرت مصادر محلية في خانيونس، أن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخين مرصد للمقاومة شرق خانيونس، مشيرةً إلى أن أحد الصاروخين لم ينفجر وجاري التعامل معه.

فيما أكد موقع فلسطين اليوم أن طائرات الاحتلال استهدفت موقعاً للضبط الميداني شرق حي الشجاعية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي ذات السياق ادعى بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الهجوم على مرصد للمقاومة شرق خانيونس جاء رداً على إطلاق حومة مفخخة تحمل مجموعة من البالونات من قطاع غزة وسقطت في أحد حقول المستوطنات القريبة من غزة.

يذكر أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، أطلقت صباح الأحد، نيرانها بشكل متكرر، صوب نقطة رصد للمقاومة وأراض زراعية قرب موقع "صوفا" شرق مدينة رفح؛ دون إصابات.

كما فتحت دبابة "إسرائيلية" نيرانها أكثر من مرة وبشكل مكثف تجاه الأراضي الزراعية للمواطنين في ذات المنطقة.


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