قطع الطريق الدولي بين سورية ولبنان

جهينة نيوز:

أدت العاصفة التي تضرب مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى قطع الطريق الدولي الرابط بين سورية ولبنان وإحداث أضرار في العديد من المناطق اللبنانية.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن غرفة التحكم المروري قولها..إن طريق ضهر البيدر مقفل أمام جميع المركبات حالياً بسبب تساقط الثلوج.

إلى ذلك أدت العاصفة القوية التي تضرب لبنان إلى وقوع أضرار في العديد من القرى والبلدات الساحلية والسهلية وتخريب المنتجات الزراعية ورفع منسوب النهر الكبير في قضاء عكار شمال لبنان.

كما غرقت العديد من الطرق في العديد من البلدات بالمياه ما تسبب احتجاز العديد من المواطنين في سياراتهم وفي زحمة سير أيضاً.