لأول مرة منذ سنوات.. معمل سجاد السويداء يسوق كامل إنتاجه

جهينة نيوز:

سوق معمل السجاد الآلي بالسويداء كامل إنتاجه البالغ نحو 30 ألف متر مربع خلال العام الماضي وذلك للمرة الأولى منذ سنوات وفق المعنيين بالمعمل.

وبينت مديرة المعمل المهندسة خزامى تركي حمزة أنه تم بيع أكثر من ألفي متر مربع من السجاد الصوفي من المخزون إضافة للإنتاج المباع وذلك بقيمة إجمالية للمبيعات بلغت نحو 258 مليون ليرة سورية.

وعزت حمزة هذه الحركة التسويقية الجيدة إلى الإجراءات التي اتخذتها إدارة المعمل خلال الفترة الماضية وارتفاع جودة المنتج وإدخال نقوش وألوان جديدة عليه وانخفاض نسب النخب الثاني ومشاركة جميع عمال المعمل بالتسويق للمنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إضافة لإعادة فتح الأسواق لتوريدها إلى محافظات حمص وحلب وحماة.

ولفتت حمزة إلى الصعوبات التي تواجه العمل والمتعلقة بنقص العمالة وخاصة النساجين وكبر سن العمال الحاليين وقدم الآلات وعدم توافر القطع التبديلية اللازمة لها في السوق المحلية مؤكدة ضرورة الإسراع برفد المعمل بالنول الحديث لأهميته القصوى وبما يساعد في الحفاظ على هذه الصناعية الوطنية.

وأقلع العمل بمعمل السجاد الآلي بالسويداء عام 1979 وهو من المعامل الرائدة على مستوى سورية و يبلغ عدد العمال فيه حاليا 75 عاملا.