انتقادات للفنان محمد رجب وتشبيهه بـ

الأحد, 6 كانون الثاني 2019 الساعة 16:58 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

انتقادات للفنان محمد رجب وتشبيهه بـ

جهينة نيوز:

أثار الممثل المصري محمد رجب الجدل بين متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي في آخر إطلالة له بلوك جريء شبهه البعض برانيا يوسف.

ونشر محمد رجب على حسابه الخاص مجموعة من الصور ارتدى فيها قميصاً من الدانتيل الأسود وفتح أزرارها كاشفاً عن صدره.

وحصل على العديد من التعليقات التي اعتبرت أن القميص بحاجة إلى بطانة، كما حصل مع الممثلة المصرية رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي.

ومن جانب آخر، يشارك محمد رجب في بطولة فيلم سينمائي جديد "الفارس" ومن المقرّر أن يبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة، ويعتبر هذا العمل الذي يجمع بين رجب وكريم عبد العزيز في السينما بعد غياب سنوات طويلة منذ آخر عمل سينمائي جمعهما في فيلم “الباشا تلميذ"


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