"التفاوض السورية المعارضة" تطالب امريكا بتحمل مسؤولية قرار انسحابها من سوريا!

جهينة نيوز

طالب رئيس ما تسمى "هيئة التفاوض السورية المعارضة" نصر الحريري، الولايات المتحدة بتحمل المسؤولية تجاه قرار الانسحاب من سوريا، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

وقال الحريري في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "ندعو الولايات المتحدة والدول الصديقة إلى تحمل مسؤولية الانسحاب من سوريا ومنع تكرر المأساة"​.

وحذر الحريري من أن الانسحاب الأمريكي "سينجم عنه مخاطر أولها دخول قوات ايرانية للمناطق التي انسحبت منها القوات الأمريكية.. الدخول الإيراني سيعني ظهور امتداد للتنظيمات الإرهابية مجددا بغض النظر عن اسمها"، واصفا خطوة واشنطن في هذا الاتجاه بـ"غير المدروسة" حسب تعبيره.

واعتبر الحريري أن التمويل الذي يذهب لسوريا في هذه الفترة لإعادة الإعمار هو في الحقيقة يذهب إلى إيران، قائلا: "أي دينار أو دولار أو درهم يذهب لإعادة إعمار سوريا بالظروف الراهنة فهو يذهب للأيادي الإيرانية".

كما أعلن الحريري خلال المؤتمر أنه "سيكون هناك لقاء بين الهيئة وفريق أممي خلال الأيام القادمة للدفع بعملية سياسية حقيقية".