بالصورة... واجب منزلي لطفل مصري قبل ١٨٠٠ سنة

جهينة نيوز

يعرض في لندن لوح شمعي (بقياس يقارب أي باد ميني) يظهر حروفا يونانية كان طفل مصري يتدرب على كتابتها وهي واجبه المنزلي قبل 1800 عاما.

كانت الكتابة في اللوح بأقلام شمعية واستخدموا قلما معدني لمحو أو تصويب الكلمات والحروف.

ويستضيف معرض المكتبة البريطانية (هنا) من 26 أبريل القادم هذا المعرض الذي يضم اللوحة والتي تضم حروفا يونانية محفورة بالشمع بقلم ستايلس من قبل طفل يعتقد أنه كان في الثامنة من العمر بحسب صحيفة تلغراف.

ويقول روي كيتنغ رئيس المكتبة إن هذا اللوح قد فاتنا لبعض الوقت ولم يعرض منذ السبعينيات.

أما معنى هذه الكلمات التي كان الطفل المصري يتدرب عليها فهو:" لا يجب أخذ النصيحة إلا من رجل حكيم".

ويأتي المعرض بعنوان مسيرة الكتابة: اترك علامتك Writing: Making Your Mark لسد الفجوة في مسيرة الكتابة لتأخذ الزوار في رحلة عن الكتابة تمتد من 5 آلاف سنة حتى اليوم.

يذكر أن المكتبة البريطانية- British Library هي المكتبة الوطنية للمملكة المتحدة وهي إحدى أهم مراكز البحث المكتبية في العالم حيث أنها إحدى أكبر المكتبات في العالم (الأولى مكتبة الكونغرس الأمريكية). تضم المكتبة نحو 15 مليون كتاب و 150 مليون مادة من كل بقاع العالم وبمختلف اللغات والأشكال.