منتخب الأردن يحقق أولى مفاجآت نهائيات آسيا بفوزه على حامل اللقب

جهينة نيوز

حقق المنتخب الأردني لكرة القدم أولى مفاجآت نهائيات آسيا بعد فوزه على المنتخب الاسترالي حامل اللقب بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد هزاع في مدينة العين الإماراتية ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويدين المنتخب الأردني بالفوز للاعبه انس بني ياسين الذي سجل الهدف عند الدقيقة 26 من مجريات الشوط الأول لينتهي اللقاء بهذه النتيجة رغم استحواذ المنتخب الاسترالي على مجريات الشوط الثاني.

ويتصدر المنتخب الأردني مؤقتا المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط بانتظار لقاء منتخب نسور قاسيون ونظيره الفلسطيني الذي سيقام اليوم عند الساعة السادسة.

وكانت البطولة افتتحت أمس بلقاء منتخب الدولة المضيفة الامارات مع البحرين الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.