بتكليف من الرئيس الأسد.. الوزير عزام يهنئ طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

جهينة نيوز

بتكليف من الرئيس بشار الأسد قدم وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام التهاني للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية التي تسير وفق التقويم الشرقي بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وزار الوزير عزام اليوم المطران ارماش نالبنديان مطران الأرمن الارثوذكس لأبرشية دمشق وتوابعها ونقل تهاني الرئيس الأسد بعيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام له ولأبناء الطائفة الكريمة وتمنياته لهم بالسعادة والتوفيق.‏

من جانبه عبر المطران نالبنديان عن تقديره للرئيس الأسد على لفتته الكريمة وامتنانه له على مشاركته أبناء الطوائف المسيحية في سورية أعيادهم ومسراتهم مؤكدا أن اللحمة الوطنية وتماسك الشعب السوري كانت من أسباب صموده وعاملا من عوامل انتصاراته ومتضرعا إلى الله تعالى أن يحفظ سورية وشعبها وأن يوفق الرئيس الأسد ويرعاه برعايته وأن يوفق مساعيه لما فيه خير الوطن والأمة.

يذكر أن الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية في سورية تحتفل في السادس من كانون الثاني بعيد الميلاد المجيد عيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام حيث أقيم في كنيسة مارسركيس لطائفة الأرمن الأرثوذكس لأبرشية دمشق وتوابعها اليوم احتفال ديني كبير بهذه المناسبة ترأسه المطران نالبنديان عاونه لفيف من الكهنة وجوقة التراتيل التابعة للكنيسة بحضور حشد كبير من المصلين.‏