8 رسائل خفية تضمنها فستان زفاف نجمة بوليوود "بريانكا تشوبرا" الخيالي!

جهينة نيوز

كشف مصمم الأزياء الأمريكي، رالف لورين، عن كواليس تصميم فستان زفاف نجمة بوليوود، بريانكا تشوبرا، على المطرب الأمريكي، نيك جوناس.

وبعد مرور أكثر من شهر على عقد زواجهما، شارك الحساب الرسمي لرالف لورين على "إنستغرام"، فيديو من وراء الكواليس، يظهر اللحظة التي شهدت فيها بريانكا تشوبرا نفسها في فستان زفافها للمرة الأولى.

وعن تفاصيل تطريز الفستان، قال لورين: "لقد صممنا فستانا يوحد الحضارات بغنى تفاصيله الجامعة بين الغرب والشرق، وكان التحدي هو اختيار خامة راقية من القماش، وتطريزه بغنى في التفاصيل دون أن يكون ثقيلا فيفسد رشاقة العروس أو يتعبها".

وأوضح رالف لورين أن طول طرحة العروس في إطلالتها بالحفل المسيحي بأحد قصور مدينة جايبور الهندية، بلغ 75 قدما وتم الاستعانة بـ 2380 خرزة لتطريزها، وتم إدخال قطعة من فستان زفاف والدة نيك القديم في خياطة الفستان.

كما أفصح مصمم الأزياء الأمريكي أنه استقدم 15 عاملا في التطريز اليدوي من مومباي، عملوا على المعطف الرقيق التابع للفستان، اعتمادا على تقنيات معقدة في التطريز، إما بخياطة قطع applique من التول مطرزة بشكل منفصل، أو بالتطريز المباشر على القماش الـ"شانتيي"، الذي استغرق تنفيذه 1826 ساعة، وأدخل المصمم 32 ألف حجر لؤلؤي براق و5600 خرزة، و135 زرا مصنوعا من الستان لإقفال المعطف حتى العنق، بينما أكد أن الفستان مطرز بأكثر من مليوني حجر.

كما أشار رالف لورين إلى وجود 8 رسائل تضمنها الفستان اختبأت في طياته، وهي:

‎1- اسم عريسها بالكامل نيكولاس جيري جوناس.

‎2- تاريخ زفافهما.

‎3- اسم والدي بريانكا، فوالدها أشوك توفي بعد معاناته مع السرطان في العام 2013.

4- "أوم ناما شيفاي" وهو مانترا هندي يذكر باللورد شيفا.

‎5- وتضمن الفستان تطريزا بالأجنبية للكلمات التالية: FAMILY "عائلة".

6- HOPE "أمل".

7- LOVE "حب".

8- COMPASSION "عطف".

واحتفلت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا والمطرب الأمريكي، نيك جوناس، 4 ديسمبر/كانون الأول، بزفافهما في فندق فاخر بمدينة نيودلهي وبحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعدد من نجوم هوليوود.

وأقيم حفل الاستقبال في الفندق، بعد حفل الزفاف الذي استمر ثلاثة أيام في قصر هندي منيف بمدينة غودبور في غرب الهند، حيث تضمنت المراسم مباريات للكريكيت وأغنيات من السينما الهندية.

وأعلن جوناس، 26 عاما، وتشوبرا 36 عاما، خطبتهما هذا العام بعد أن التقيا في حفل عقب مراسم الأوسكار العام الماضي.

وشاركت تشوبرا، التي حازت لقب ملكة جمال العالم من قبل، في ثلاثة مواسم من مسلسل "كوانتيكو"، الذي تنتجه شبكة "إيه.بي.سي" الأمريكية لتصبح أول ممثلة هندية تؤدي دور بطولة في مسلسل تلفزيوني أمريكي. وتشوبرا من أكثر نجمات السينما أجرا في الهند.

وشكل جوناس فريق "ذا جوناس براذرز" الغنائي مع شقيقيه كيفن وجو عام 2005. وقرر الفريق الانفصال في 2013.