زفاف الفنانة سوزان سكاف بعيدا عن الاضواء

جهينة نيوز

احتفلت الفنانة سوزان سكاف بزفافها لشاب من خارج الوسط الفني في أجواء عائلية، وبعيداً عن الأضواء

وكشفت سوزان كواليس تعرفها على زوجها في تصريحات قالت فيها: «تعرفت عليه مصادفة خلال جلسة ودية مع الأصدقاء، وأعجبنا ببعضنا البعض من النظرة الأول، وقد لفتني أنه تقدم بخطبتي من دون مقدمات، مبدياً إعجابه بي بكل جرأة، فتعرفنا على بعضنا وتمت الخطبة بعد أسبوعين، ثم تزوجنا بعد شهر، وارتبطنا بشكل رسمي لكن من دون حفل».

النجمة السورية كشفت عن نيتها في إقامة حفل زفاف كبير للأصدقاء والعائلة، ولكن بعد عودة زوجها من أمريكا، حيث سافر للولايات المتحدة لظروف متعلقة بعمله.

يذكر أن سكاف سبق وتزوجت من المخرج زهير قنوع، إلا أن زواجهما لم يستمر كثيراً، وانفصلت عنه.