شاشات عرض كبيرة لمباراة المنتخب السوري في دمشق حلب واللاذقية

جهينة نيوز

أعلنت وزارة السياحة في بيان لها تلقت" جهينة نيوز" نسخة منه عن بث مباراة المنتخب السوري نسور قاسيون مع المنتخب الفلسطيني اليوم لكأس آسيا 2019على شاشات عملاقة

وبينت الوزارة في بيانها أن العرض سيتم في محافظات دمشق في مدينة تشرين الرياضية، حلب في صالة الأسد واللاذقية في مدينة الأسد الرياضية الصالة الرئيسية

تقوم هذه المبادرة برعاية وزارة السياحة والاتحاد الرياضي العام ومحافظتي حلب واللاذقية وغرفة سياحة المنطقة الشمالية

يذكر أن نهائيات كأس آسيا 2019انطلقت أمس في الإمارات العربية المتحدة بمشاركة المنتخب السوري الذي يخوض مبارياته الأولى في النهائيات بدعم وتشجيع كبير من جمهوره كما أعلنت وزارة الكهرباء بإيقاف التقنين في فترة عرض المباراة