السفارة البريطانية بصدد فتح أبوابها في دمشق والسعودية ربما تكون ثالث دولة عربية!

جهينة نيوز

أشار مركز أوراسيا للدراسات "كاتيخون" نقلا عن صحيفة "صنداي تلغراف" أن السفارة السعودية قد تعود إلى دمشق في وقت قريب، وذلك بعد تداول أنباء عن احتمال عودة العلاقات بين مختلف الدول العربية مع سوريا.

وكشفت الصحيفة البريطانية خلال مقابلتها لدبلوماسي بريطاني بارز في بيروت أن السفارة البريطانية بصدد فتح أبوابها في سوريا.

واعتبر الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن هويته أن "هناك تغييرات جوهرية بشأن سوريا بالرغم من الموقف البريطاني المعارض للرئيس السوري بشار الأسد" حسب تعبيره.

وكتبت الصحيفة "في الأسبوع الماضي باتت البحرين​ و​الإمارات​ أول دولتين تعلنان إعادة فتح سفاراتيهما.

كما أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن ​السعودية​ أقوى دولة في المنطقة معارضة للدولة السورية ربما تكون الدولة الثالثة في إعادة فتح سفارتها في دمشق.

وعلق الدبلوماسي البريطاني على الخبر قائلا "أعتقد أن السفارة السعودية سيعاد افتتاحها، وإذا تقرر ذلك سيكون من الصعب إقناع الناس بالقرار".