أنصار الله تقصف معسكرا للجيش اليمني غربي تعز بصاروخ باليستي

جهينة نيوز

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليوم الأحد إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للجيش اليمني المدعوم من التحالف في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأفادت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" بأن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا نوع "بدر 1 — P "على معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي للجيش اليمني في مديرية موزع غرب تعز.

وسيطرت قوات الجيش اليمني المدعوم من التحالف على معسكر خالد بن الوليد وهو أكبر قاعدة عسكرية في الساحل اليمني أواخر يوليو من العام 2017م.

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، امتلاكها تقنيات متطورة للصواريخ الباليستية الذكية، بتدشين منظومة صواريخ قصيرة المدى باسم بدر 1 — P تعمل بالوقود الصلب، تتميز بدقة إصابة للهدف تبلغ 3 أمتار.