عودة أكثر من الف مهجر إلى سوريا من لبنان والأردن خلال 24 ساعة

جهينة نيوز

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين اليوم الأحد عودة أكثر من ألف شخص إلى سوريا من لبنان والأردن خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في نشرة المركز اليومية: "خلال اليوم الماضي، عاد 1040 مهجر من أراضي دول أجنبية إلى الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك عاد من لبنان 371 شخص عبر معبري جديدة يابوس وتلكلخ، (من بينهم 111 امرأة و189 طفلا)، و669 مهجر عادوا من الأردن عبر معبر نصيب، من بينهم (201 امرأة و341 طفلا)".

وأشار البيان إلى عودة 206 مهجر إلى أماكن إقامتهم الدائمة في سوريا.

وقدم الجانب الروسي مساعدات خيرية إلى 15 أسرة من أسر شهداء الجيش السوري في حلب.

وتواصل الوحدات الهندسية إزالة الألغام من الأراضي والمرافق داخل سوريا، حيث جرى خلال 24 ساعة إبطال مفعول 36 عبوة ناسفة.

وأفاد رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في الجمهورية العربية السورية، الفريق سيرغي سولوماتين، سابقا، بأن أكثر من 24 ألف لاجئ قد عادوا إلى سوريا من لبنان والأردن، خلال شهر واحد.