حلا شيحة تعود للتمثيل بعد غياب 12 عاما

جهينة نيوز

تعود الممثلة المصرية حلا شيحة إلى التمثيل بعد غياب دام 12 عاما من خلال أحدث مسلسلات الممثل المصري محمد رمضان.

وتشارك حلا شيحة محمد رمضان بطولة مسلسله الجديد "زلزال"، والذي تجسد في أحداثه دور فتاة شعبية في حارة مصرية، يرفض والدها حبها لرمضان بسبب منزل كان اشتراه والده منه على أقساط محددة المدة والقيمة، بحسب أحد الصحف المحلية.

ولكن حين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب والد محمد رمضان والد حلا شيحة بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن والد حلا يماطل، حتى يقع زلزال عام 1992 في مصر، والذي على إثره ينهار المنزل ويلقي والد رمضان مصرعه.

ويرفض والد حلا شيحة تسليم قطعة الأرض لورثة والد محمد رمضان الراحل، ما يخلق صداما بينه وبين محمد رمضان، على الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة صاحب الأرض، ولكن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.

ومسلسل "زلزال" من تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر، ومن المتوقع عرضه في شهر رمضان.

وكانت حلا شيحة أعلنت عن عودتها للتمثيل في شهر أغسطس/آب، بعد قرار خلعها للحجاب.

وأعلنت حلا شيحة في بيان صحفي، عن اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل أفكارا تنتصر للإنسانية، مؤكدة أن هذا ما شجعها عليه زوجها.

يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة الفنية، هو فيلم "كامل الأوصاف"، من إنتاج 2006، وشاركها بطولته المطرب المصري الراحل، عامر منيب.

بينما كانت آخر مسلسلات محمد رمضان "نسر الصعيد"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.