دفاعا عن شيرين.. حسام حبيب ينشر وثيقة تدين والد تامر امين

جهينة نيوز

رد الفنان حسام حبيب على هجوم الإعلامي تامر أمين على زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، باتهامها بالإساءة لسمعة مصر، بنشر وثيقة تدين والدة الإعلامي الراحل أمين بسيونى.

ونشر "حبيب" وثيقة مرسلة إلى رئيس الوزراء السابق، أحمد نظيف، من قبل السلطان بن عبد العزيز بشأن واقعة قديمة تخص أمين بسيوني والد تامر أمين، ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق، مُتهمًا إياه بالعبث ببعض الممتلكات، خلال تواجده بالأراضي الحجازية، فضلًا عن اختفاء بعض الساعات والأحجار الكريمة خلال تواجده، ولم يصدر قرار ضده سوى استرداد الممتلكات فقط حينها.

وعلق "حبيب" على البرقية التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع الصور "إنستجرام" قائلًا: "فاقد الشيء لا يعطيه أمثالكم أسوأ صورة لمصر.. والبقية تأتي إن شاء الله ".

وكان تامر أمين طالب نقابة المهن الموسيقية، بوقف شيرين عبد الوهاب "لايف"، قائلًا إنها شخص غير مسئول عن حمل "المايك" ومخاطبة الناس.

وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "بحب صوتها وحنجرتها الذهبية، بس الحب حاجة والصح حاجة، وإني أسكت على الإساءة لبلدي حاجة تانية ".

وأكد أن شيرين عبد الوهاب قالت "أنا خسارة في مصر"، وعندما كسرت منضدة قالت: "أهلًا بكم في مصر ".