صورة لابنة ترامب وعشيقها العربي في إحدى غرف البيت الأبيض!

الأحد, 6 كانون الثاني 2019 الساعة 11:27 | مجتمع, أخبار المجتمع

صورة لابنة ترامب وعشيقها العربي في إحدى غرف البيت الأبيض!

جهينة نيوز

نشرت تيفاني ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة لها ولحبيبها اللبناني مايكل بولس في غرفة من إحدى غرف البيت الأبيض في واشنطن.

وأظهرت الصورة التي نشرتها تيفاني على صفحتها الرسمية على "انستغرام" الشاب مايكل في غرفة من غرف البيت الأبيض، ويرجح أن تكون الصورة أخذت خلال الأعياد.

وكانت ابنة الرئيس الأمريكي قد تعرفت على الشاب الذي أصبح حبيبها في اليونان خلال عطلتها الصيفية.

وكانت صحيفة "Page Six" الأمريكية قد كشفت عبر موقعها الإلكتروني أن تيفاني ترامب، ابنة رئيس الولايات المتحدة الحالي دونالد ترامب من زوجته السابقة مارلا مابلز، على علاقة بشاب أمريكي من أصول لبنانية ويدعى مايكل بولس.

ومايكل هو نجل رجل الأعمال اللبناني "مسعد بولس" الذي يدير مجموعة من الشركات تقدر بمليارات الدولارات في عدة قطاعات منها السيارات والمعدات والتجزئة والبناء.


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