فلة الجزائرية تصف نفسها بالمحاربة وترد على إحراج الشاب خالد لها

جهينة نيوز

خرجت الفنانة فلة الجزائرية عن صمتها لترد على إحراج الشاب خالد لها، حيث أكدت أن دموعها ليست من أجله ولا من أجل أي رجل، ولكن بسبب التغير الكبير الذي حدث في شخصيتها من شابة تستحي إلى محاربة.

الفنانة الجزائرية كتبت، على حسابها على “انستجرام”: “لي التوضيح من فله اللي تستحي الي فلة المحاربه من أجل #حقوقي سبب دموعي ليس من أجل أي رجل الرجل الوحيد اللي ابكي عليه هو بابا الله يرحمه باقي ما تبقي كله ماضي و راح في حاله “.

وأضافت “احبكم و اقدركم و من أجل حبكم مستمره الى الامام و ليس الخلف توضيح king_khaled اطيب و اجمل فنان عالمي شرف بلادي في كل العالم فهو خط احمر”.

كما عبرت الفنانة الجزائرية عن استيائها ممن هاجموا الشاب خالد بسبب هذا الموضوع، حيث نشرت صورة مجمعة لها معه، وكتبت عليها: “خط أحمر قامات بلادي”.

فلة أكدت أيضا أنها أحبت كل رجل تزوجته أو ارتبطت به لأن قلبها كبير، ثم نشرت مقطع فيديو ضم عدد من الصور لها مع أزواجها السابقين، وكذلك صورها مع الشاب خالد الذي جمعتها به علاقة عاطفية، على حد قولها.

وكانت فلة الجزائرية قد اعترفت خلال استضافتها في برنامج على القناة الجزائرية الأولى بوجود قصة حب حقيقية قديمة مع الشاب خالد، لكنها لم تكتمل، حيث دخلت في نوبة بكاء بعد أن رأت مقطع فيديو قديم عُرض لها في البرنامج، ظهرت فيه وهي تغني مع الشاب خالد في شبابهما.

وعن سبب عدم اكتمال قصة حبهما، اكتفت فلة بالقول: “إنه المكتوب”، لافتة إلى أنها غادرت الجزائر في اتجاه الشرق، بينما تزوج خالد وأنجب أولادا.