احباط محاولة تسلل إرهابيين باتجاه القرى الآمنة بريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

تصدت وحدة من الجيش السوري لمحاولات تسلل ارهابيين إلى قرى آمنة ونقاط عسكرية بريف حماة الشمالي وذلك في خرق جديد لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.

ووجهت وحدة من الجيش متمركزة في محيط قرية شليوط بريف محردة الشمالي ضربات مركزة باتجاه مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى “كتائب العزة” حاولت التسلل من قرية الزكاة باتجاه القرى الآمنة والقطعات العسكرية العاملة على حمايتها.

و تم إفشال محاولة التسلل وتحقيق إصابات مؤكدة في صفوف المجموعة الإرهابية وفرار من تبقى من أفرادها وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.

ونفذت وحدات من الجيش أمس رمايات مركزة ضد محاور تسلل مجموعات إرهابية باتجاه نقاط عسكرية متمركزة في ريف حماة الشمالي لحماية القرى والبلدات الآمنة وحققت في صفوفها إصابات مباشرة.

وتنتشر تنظيمات إرهابية من أبرزها تنظيم جبهة النصرة وما يسمى “كتائب العزة” و”الحزب التركستاني” التي تضم مرتزقة أجانب تسللوا عبر الحدود التركية في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي وتعتدي بالقذائف والأسلحة المتنوعة على المناطق المجاورة وتتسلل نحو نقاط الجيش التي تحمي المدنيين في المنطقة بقصد الاعتداء عليها.