تسليم 22 سيارة مسروقة لأصحابها في مركز النبك

جهينة نيوز

قال رئيس شرطة الطرق العامة في مركز النبك الرائد حسام عباس: إنه تم ضبط سيارتين مطلوبتين ببرقيات إذاعة بحث وحولوا السائقين إلى الأمن الجنائي بعد توقيفهما، إضافة إلى الحجز على ٣٠ سيارة بينها ٢٢ سيارة مسروقة سلم معظمها، وأرسلوا تبليغاً لأصحابها من أجل استلامها.

و أضاف رئيس المكتب الصحفي في الجمعية السورية للوقاية من الحوادث على الطرق بشير الصيطري أنه من بين المسروقات أيضاً جرار زراعي، إضافة إلى ضبط سيارة قاطرة ومقطورة مزورة الأوراق و«الكبين»، أودعت في كراج عدرا وحول الضبط إلى فرع الأمن الجنائي.

وذكر الصيطري أنه تم تنظيم ٧٠٠٠ مخالف مرورية وضبط ٦٠٠٠ صورة سرعة زائدة وتم ضبط ٨ سيارات مسروقة من دون لوحات، حيث سلم معظمها لأصحابها، كما تمكنت عناصر المركز من ضبط ٣ دراجات نارية مهربة بينها دراجة نارية بطح ومن دون لوحات.