ردا على بكاء فلة.. الشاب خالد ينشر صورة

جهينة نيوز

نشر الفنان الجزائري الشاب خالدعبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" بعد تصريح فلة بأن الشاب خالد حب حياته صورة له برفقة زوجته.

وعلق الشاب خالد على الصورة قائلًا:"حبي الأول.. أول و آخر زواجي هى نور حياتي زوجتي من أعطتني أجمل 5 أطفال الذين قدموا لي أيضا متعة وفرحة الاستمرار في إعطاء السعادة لجمهوري أحبك يا سميرة".

يُذكر أن الفنانة فلة الجزائرية أطلت ببرنامج على التلفزيون الجزائري، وخلال الحلقة سألها المذيع عن الشاب خالد فأجهشت بالبكاء وأعلنت أن الشاب خالد حب حياتها، وفسر البعض من جمهور خالد أن هذه الرسالة تعد ردًا على ما قالته فلة.