ابن كارلوس غصن: الادعاء الياباني يريد من والدي الاعتراف بارتكاب مخالفات مالية

جهينة نيوز

كشف ابن المدير العام السابق لشركة "نيسان" اليابانية المقال، كارلوس غصن، أن الادعاء الياباني يريد من والده أن يعترف بارتكاب مخالفات مالية.

وأجرت صحيفة " جورنال دو ديمانش" الفرنسية مقابلة مع ابن رجل الأعمار المتهم، أنتوني غصن، الذي قال إن والده سيناضل من أجل إثبات براءته.

وبسؤاله عما إذا كان والده يتحدث اليابانية، فأجاب أنتوني أن والده لا يتقن اليابانية مضيفا أن هناك ضغوطات تمارس على والده لتوقيع على اعتراف مكتوب باللغة اليابانية فقط.

وأضاف أنتوني غصن أن محامي والده لم يطلع حتى الآن على ملف القضية بالكامل.

وسيمثل غصن أمام محكمة في طوكيو، يوم الثلاثاء القادم، بعدما طلب عقد جلسة علنية لسماع سبب احتجازه، وسيكون هذا أول ظهور علني لغصن منذ سبعة أسابيع.

واعتقلت السلطات اليابانية كارلوس غصن الذي شغل منصب رئيس مجلسي إدارة شركتي "رينو" و"نيسان" ورئيس تحالف "رينو- نيسان — ميتسوبيشي" العملاق، في طوكيو لاستجوابه على خلفية اتهامه بتهرب ضريبي وفساد مالي وإداري وأنه أخفى منه ما يوازي خمسة مليارات ين ياباني بين يونيو/ حزيران 2011 وحزيران 2015.

الجدير بالذكر أن كارلوس غصن يحمل الجنسيات: الفرنسية واللبنانية والبرازيلية.