الفرعون صلاح الأعلى في الدوري الإنجليزي بعد رقم قياسي يصدم رونالدو

جهينة نيوز

واصل اللاعب المصري محمد صلاح في حصد الأرقام القياسية مع فريقه ليفربول الإنجليزي، بعدما كشفت دراسة جديدة عن تحقيقه رقما قياسيا جعله الأعلى في الدوري الإنجليزي "البريمر ليغ".

ونشرت شركة "كيه بي إم جي" الهولندية المتخصصة في الدراسات الاقتصادية الرياضية، تقييمها السنوي لأعلى اللاعبين قيمة سوقية في العالم، ونشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

واحتل محمد صلاح المركز الأول في القيمة السوقية في الدوري الإنجليزي والرابع عالميا، بقيمة سوقية وصلت إلى 168.3 مليون يور.

وجاء محمد صلاح، خلف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تصدر القائمة بقيمة سوقية وصلت إلى 229.1 مليون يورو.

وجاء زميل نيمار في باريس سان جيرمان المركز الثاني بقيمة سوقية 215 مليون يورو، فيما احتل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، المركز الثالث بقيمة سوقية 203.3 مليون يورو.

أما مهاجم توتنام هوتسبر، هاري كين، فاحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، خلف محمد صلاح، والخامس على مستوى العالم، بقيمة سوقية وصلت إلى 151.1 مليون يورو، جاء بعده لاعب تشيلسي الإنجليزي، إيدن هازارد، بالمركز السادس عالميا والثالث في الدوري الإنجليزي بقيمة 148.2 مليون يورو.

وشهدت القائمة صدمة كبرى، بغياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، عن قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم، حيث احتل المركز الثاني عشر بقيمة وصلت إلى 107.3 مليون يورو.

وقاد محمد صلاح، ناديه ليفربول لصدارة جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 54 نقطة، حيث حقق الريدز العلامة الكاملة في 7 مباريات له بالشهر الماضي، كما ساعد الريدز على الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وحصل على لقب هداف البريمر ليغ، وأفضل لاعب في الموري الإنجليزي.

كما اختارت شبكة "سكاي سبورتس" محمد صلاح اللاعب الأبرز في عام 2018.

وفاز صلاح، بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، لأفضل لاعب أفريقي في عام 2018، 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للمرة الثانية في تاريخه.