إصابة مستوطن إسرائيلي جراء إطلاق نار في الضفة الغربية

جهينة نيوز

تعرضت حافلة مستوطنين لإطلاق نار بعد فجر اليوم الأحد شمال مدينة البيرة في الضف الغربية.

وأعلنت مصادر "اسرائيلية" أن مسلحين أطلقوا النار صوب حافلة المستوطنين، ما أدى لاصطدامها بمكعبات أسمنتية في المكان، وإصابة السائق بجراح طفيفة، ووقوع أضرار مادية.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له: "تم إطلاق النار على حافلة قرب بيت ايل في منطقة لواء بنيامين الإقليمي. تضررت الحافلة وأصيب سائق الحافلة بجروح طفيفة".

وأضاف أدرعي أن "جنود الجيش الإسرائيلي يبحثون في المنطقة عن المشتبه بهم".

وكان 7 مستوطنين أصيبوا في عملية إطلاق نار نفذها الشهيد صالح البرغوثي قبل عدة أسابيع في المنطقة ذاتها.

كما قتل جنديان وأصيب جندي ثالث ومستوطن رابع في عملية إطلاق نار بعدها بأيام؛ جراء استهدف جنود إسرائيليين داخل ثكنتهم العسكرية في "أساف هاروفيه" بمحيط رام الله أيضا، قبل أن يتمكن المقاومون من الانسحاب من المكان، واغتنام بندقية أحد الجنود الإسرائيليين.