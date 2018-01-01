باخرة حليب أطفال في طريقها الى سوريا!

جهينة نيوز

أكد نقيب الصيادلة في سورية محمود الحسن أن حليب الاطفال سيتوفر في الأسواق خلال أيام، مشيراً إلى أن جميع أنواع حليب الأطفال يتم استيرادها من إيران.

وأضاف: إن هناك بدائل لبعض الأنواع التي فقدت من السوق المحلية مثل(أس26 والسيميلاك)، موضحاً أنه لم يكن هناك أي أزمة في السوق بالنسبة لحليب الأطفال قبل 15يوماً.

وقال الحسن: الباخرة المحملة بحليب الأطفال قادمة من إيران وفي طريقها إلينا وستصل في غضون عشرة أيام، لافتاً إلى أن استيراد وتوزيع حليب الأطفال يتم بإشراف وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.

مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية- حسام النصرالله أوضح أنه ليس هناك دور لمديريته في موضوع حليب الأطفال، وقال: وزارتا الصحة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هما الجهتان المسؤولتان عن استيراده. يشار إلى أن انواعاً كثيرة من حليب الأطفال فقدت من الأسواق خلال الآونة الأخيرة، الصيدلانية لارا الجبر قالت: حالياً لا يوجد لدينا أي علبة حليب للأطفال والأنواع التي فقدت هي(الألبن والنان والبيبيلاك والكيكوز والسويسلاك وغيرها).

صاحبة صيدلية في جرمانا قالت: منذ أكثر من عشرين يوماً فقدت جميع أنواع حليب الأطفال، نافية أن يكون السبب نهاية وبداية عام جديد، كما يزعم البعض، لأنه مع نهاية العام الماضي لم تكن هناك مشكلة في هذا الموضوع.

وقال صيدلاني آخر: من المفترض أن يتم التدخل من قبل المسؤولين كي لا ينقطع حليب الأطفال لأنه أهم من الكهرباء والمازوت والغاز