أبراج يوم الأحد 2019/1/6 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٦/ ١: نظرته سوداوية لكن يتميز بالصبر والكياسة والاخلاص والتقدير والمساعدة، هو القوة المتخفية بالاخرين، قراراته فيه صعوبة بسبب العناد، كل شيء للافضل، حب يعود من جديد، شيء يتعلق ببيت جديد، الحظ حليفك وحليف الجميع

الحمل: انهاء عمل وواجبات ضاغطة، يوم متعب لكن خصص وقت حتى تعمل بشكل جدّي ولا تنشغل بأمور سخيفة أو فارغة، دعك بالمهم والأولويات، بمعنى سلاحك القوي هو سلاح الفكر وسرعة البديهة لماذا لا تستغلها اليوم لتحسين عملك وتحترم المواعيد وأيضاً تكون مميز أكثر من غيرك، لذلك احفظ ماء وجهك حتى تعود ثقة الناس لك والمسؤولين عنك اليوم، اليوم عمل مع غرباء

الثور: اليوم ايجابي حتى تسير تحركاتك واتصالاتك، لا تضيع الوقت ولا تتردد بمشاركة، بالعكس لأن اليوم تثبت حضورك بكفائتك بغض النظر عن نوع عملك لأن نهار يساعدك تتكلم عن شيء يدور في قلبك ورأسك من مخاوف وهواجس، لا تخجل من أي مبادرة لأن لديك حظ لتحل خلاف أو نزاع أو لا تنام على ضيم

الجوزاء: اليوم تشعر ببعض التغيير على وضعك بشرط أن تتحلى بالليونة لأن نهارك فيه تفاوض ومعالجة أمور مالية أو استشفائية، وحاول أن تستشير أهل الاختصاص بأي قضية تتابعها، اليوم تكون جيد إذا أخذت وقتك بالتفكير وسمعت نصيحة وكنت تدفع فواتيرك واستحقاقاتك، وللبعض مرافقة مريض أو اهتمام بصحة أحد مقرب لك أو لغيرك

السرطان: نراك تتخبط يمين ويسار، محتار، غاضب، بالتأكيد عليك اليوم أن تحمي استقرارك على صعيد الشراكة من خطر، ناقش بهدوء، ابتعد كلياً عن جو النزاع أفضل من أن تندم لاحقاً ولا ينفع الندم، اعتمد أسلوب جديد ولا تعصب، ووظف طاقتك بشكل ايجابي أفضل من أن يتجرأ الشريك ويعمل خصومة، نهار لتعزيز الشراكة عاطفي أو مالي، احتمال اليوم وجود عرقلة أو تأجيل لك

الأسد: نهار فيه تراجع على صعيد مهني بسبب تراكم الأعمال، يجب أن تتجاهد أكثر ولا تترك أي شيء غامض، بالعكس حاول أن تنهي وتنجز المهم من عملك وتدقق بالتفاصيل لكن لا تبالغ في الارهاق بعملك، أفضل لك من أن تستريح من وقت لآخر، وتنتبه لصحتك وتتجنب التقصير لأن لديك الكثير من العمل

العذراء: محظوظ نهارك، تقدر أن تحصل على فرصة لتحسن وضعك وتلاقي نفسك تشارك بنشاط يخصك أو يخص أحد أفراد عائلتك أو يمكن متحمس لتعطي رأيك أو جريء وشجاع وبنفس الوقت أنت مفرح لتسيير أمورك مثل ما تريد، تحقق ربح معنوي مادي، لا تدخل لشروط لا تلائمك، اليوم صوتك مسموع مالي أو معنوي، ممكن سهرة لك

الميزان: يبدو نهارك فيه مسائل تخص عائلةأو أمور منزلية أو عقارية، لا تترك أحداً يحبطك ويحبط معنوياتك وطموحاتك أو يتدخل بشؤونك الشخصية، لكن بالمقابل كن ايجابي حتى لا تسبب نفور في محيطك العائلي وخاصةً معروف عنك بذكائك الحاد وقدرتك على الاقناع، لهذا السبب تجنب أي اثارة متاعب، واطلب مساعدة من عائلتك ويكونو متجاوبين معك، واليوم يوجد بعض الاعطال والتصليحات

العقرب: نهار قوي وداعم جداً، حاول أن لا تسكت على مضدد، ولا تبقى لوحدك، تنشط ونشّط نفسك عن طريق زيارة رسائل، نهارك يساعدك على تحقيق هدف، الجو العام يساعدك على ايجاد حل لبعض الاضطرابات، وأنت فيك أن تلطف الجو وتريّح نفسك وتعبّر عن رأيك بوضوح وتقدم أشياء جميلة لتسمع خبر أو اتصال مهم يريحك، ليس غلط أن تتعامل اليوم مع أخ أو جار بشكل ايجابي لأن اليوم للحركة لك

القوس: تتمتع بقدرة عالية وصائبة وخاصةً بالأمور المالية وعمليات بيع وشراء، احتمال اليوم أن تنفرج على صعيد مالي أو معنوي أو مكافئة لتقديم عمل قمت فيه بالسابق، لهذا السبب يتوجب عليك أن تكون منطقي وموضوعي بدراسة أمورك المالية، لا تتسرع بأخذ قرارات أو مصاريف ولا تدع أحد يغشك ولا تنسى أن تبحث عن أشياء تعثر عليها

الجدي: القمر موجود عندك، أيضاً يساعدك على المرونة والطاقة والنشاط، وتشعر بالقوة والمهارة لتنطلق بمشروع جديد، نهار يحمل أشياء جديدة ومفيدة لمصلحتك، سوف تنهي اليوم مسألة كانت عالقة، على الأغلب نهار مميز لتظهر مواهبك وتتقرب من الحبايب والشريك بكل طيبة خاطر ومحبة، بمعنى اليوم الأمور والجو والمحيط والظروف هي لصالحك

الدلو: يجب أن يطول بالك، انتبه على صحتك، أنت تشتكي من تراجع قليل في المعنويات من تأخير في معاملة حتى بلبة، نراك فاقد الحيوية، ينطلب منك أن لا نستعجل حتى تتفادى أي خيبة أمل أو فشل أو تراجع في مصالحك، إذا كنت تنوي السفر أو تنتهي من مشكلة طارئة وفوضى أو التباس أو تأخير، بسبب التأخير لأن القمر بالحمل، غداً سيكون أفضل وتنجز أعمالك بشكل ايجابي وتفتح صفحة جديدة

الحوت: نهار يحمل فرصة ذهبية، تتسارع أحداث نهارك، لقاءات اتصالات مفاوضات تسويات لقاء مع أشخاص لك فترة لم تراهم، الحظ إلى جانبك، معطيات ايجابية تخدم مصالحك من خلال رسالة أو اتصال من أحد ما، سوف تلبي دعوة مهنية وتكون مرتاح لدرجة كبيرة، أيضاً لديك لقاء حميمي مهم حتى تتم مصالحة أو تقرب مسافة أو تقوي العلاقات، بمعنى اليوم تحقيق أمنية، نهار فيه لحظة حاسمة، اجتماع، صداقات، عزائم