محلل رياضي سعودي يقع في خطأ فادح على الهواء .. فضيحة - فيديو

جهينة نيوز:

وقع محلل سعودي في خطأ فادح على الهواء مباشرة، مما تسبب في ردود فعل مختلفة على الأمر.

وتحدث المحلل الرياضي السعودي، عبد العزيز الدغيثر، خلال استضافته في برنامج الإعلامي مصطفى الأغا "صدى الملاعب"، عن المنتخب الكويتي ومشاركته في بطولة كأس أمم آسيا التى بدأت اليوم.

وبعدما تكلم الدغيثر كثيرا، عن الكويت، أخبره مصطفى الأغا أنها لن تشارك في البطولة المقامة حاليا في الإمارات.

واعتبر مغرد أن ما قاله الدغيثر هو ما يفعله كل المحللين الرياضيين.

وتعادل منتخب الإمارات مع نظيره البحرين، إيجابيا بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت في افتتاح كأس 2019، على استاد مدينة زايد الرياضية.

أحرز أهداف المباراة للبحرين، محمد الرميحي في الدقيقة 78، وللإمارات أحمد خليل في الدقيقة 87.