ميليشيات أردوغان في إدلب تسلم مناطق لجبهة النصرة بدون قتال

السبت, 5 كانون الثاني 2019 الساعة 20:37 | سياسة, عالمي

ميليشيات أردوغان في إدلب تسلم مناطق لجبهة النصرة بدون قتال

جهينة نيوز:

بعد ساعات من سيطرة هيئة تحرير الشام الإرهابية على مواقع حركة الزنكي الارهابية و بتواطؤ من الجيش الحر المدعوم تركياً الذي رفض إرسال تعزيزات للزنكي أفادت تنسيقيات الارهابيين عن عمليات تسليم مواقع بدون قتال للنصرة من قبل ميليشيات الاحتلال التركي.

و أفادت تنسيقيات المسلحين عن توقيع إتفاق بين ما يسمى الجبهة الوطنية للتحرير و هي التي تعتبرها تركيا معارضة إرهابية معتدلة و هيئة تحرير الشام الارهابية (جبهة النصرة سابقاً) و يقضي الاتفاق بقيام ميليشيات الجبهة الوطنية (المعارضة الارهابية المعتدلة) كل من مدينتي اريحا و المعرة لتنظيم هيئة تحرير الشام الارهابية (المعارضة الارهابية الغير معتدلة) بدون قتال.


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