معارك النصرة و الزنكي تفضح النظام التركي

جهينة نيوز:

زعم النظام التركي أن العصابات الارهابية المسلحة التي يدعمها نظام أردوغان سحبت سلاحها الثقيل و المتوسط من المنطقة المنزوعه السلاح, و لكن معارك النصرة و الزنكي الارهابيان كشفت غير ذلك, حيث تبين أن حركة الزنكي كان تخزن أسلحة ثقيلة في المنطقة المنزوعه السلاح.

و نشر تنظيم هيئة تحرير الشام الارهابية (النصرة سابقاً) صور تظهر سيطرتها على عدد من الدبابات, فيما من غير المعلوم إذا كانت الدبابات من الدبابات التي تمت سرقتها من قطعات عسكرية سورية أم أنها من الدبابات التي سرقت من ليبيا و نقلت الى سورية عبر تركيا.