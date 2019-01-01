علاقة حب تقتل طالبتين تركيتين بطريقة بشعة في أوكرانيا

جهينة نيوز:

عثرت الشرطة الأوكرانية، يوم أمس الجمعة، على طالبتين تركيتين مقتولتين بطريقة بشعة في منزلهما بمدينة خاركيف الأوكرانية.

وذكرت صحيفة "حرييت دايلي نيوز" التركية، أن الطالبتين تدعيان بوكت يلديز وزينب هوسونبييي وتبلغان 20 و22 من العمر، عثر عليهما مقتولتين يوم أمس الجمعة بعدما تم إبلاغ الشرطة بواسطة صديقة لهما فشلت في العثور عليهما.

وأشارت صديقة الضحيتين بعد تحقيقات مطولة مع الشرطة أن آخر مرة تواصلت معهما كانت ليلة رأس السنة الميلادية، قبل أن ينقطع الاتصال بهما.

وبحسب مصادر خاصة للصحيفة، توصلت نتائج الفحص الأولي إلى أن الطالبتين تعرضتا للطعن مرات عدة في أنحاء متفرقة من الجسم، قبل أن يتم تقطيع حنجرتيهما.

ومن جانبها، أوضحت الشرطة الأوكرانية أن لا أثار عنف في الشقة مما يؤدي إلى احتمال كون القاتل من معارفهما.

وترجح التحقيقات أن يكون حبيب إحداهما هو مرتكب "الحادثة البشعة"، مشيرة إلى أنه هو الآخر تركي الجنسية.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصدر أمني أن إحدى الضحيتين كانت اشتكت لعائلتها من تصرفات حبيبها الغريبة، حيث كان يطاردها في كل مكان ويعاملها بقسوة في الفترة الأخيرة.