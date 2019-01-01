لبنان: مخابرات الجيش توقف أحد خاطفي مواطن في الحدت

جهينة نيوز:

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني احد المتورطين باختطاف المواطن ح. دندش في شارع سانت تيريز في منطقة الحدت(جنوب بيروت)، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “دورية تابعة لمخابرات الجيش تمكنت من توقيف المدعو ع. ح. م. الذي شارك مع خمسة آخرين في عملية خطف المواطن ح. دندش في شارع سانت تيريز في منطقة الحدت في وضح النهار وأمام المارة”.

ولفتت الوكالة الى ان “عملية التوقيف تأتي بعد عمليات دهم قام بها الجيش”، وتابعت “يستكمل الجيش عمليات الدهم لتوقيف باقي المتورطين الذين أصبحوا معروفي الهوية لدى الجهات الأمنية”.

واوضحت الوكالة أن “مجموعة الخاطفين مؤلفة من 6 أشخاص والجيش بدأ تحقيقاته مع الموقوف”.