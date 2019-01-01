فرنسا: صدامات على إثر إعتداء قوات الامن على محتجي السترات الصفراء

جهينة نيوز:

وقعت صدامات بعد ظهر السبت في العاصمة الفرنسية باريس بين محتجين من اصحاب “السترات الصفراء” وعناصر من قوى الأمن، بحسب ما أفادت مصادر محلية على إثر إعتداء قوات الامن على المحتجيين السلميين.

وأشارت المصادر الى أن “الصدامات أدت الى تباطوء تقدم المتظاهرين الذين كانوا يتجهون نحو مقر الجمعية الوطنية في العاصمة”، وتابعت أن “عددا من المتظاهرين واصلوا تقدمهم فقطعوا نهر السين في اتجاه حي سان ميشال واتجهوا نحو البرلمان”.

هذا وكانت حركة “السترات الصفراء” دعت إلى يوم تعبئة السبت الثامن بعد اعتقال أحد قادتها المعروفين في الإعلام في تحد للحكومة التي باتت تصف التحرك بـ”العصيان” وتطالب بعودة النظام.

وانطلقت هذه الحركة في السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقد ضمت فرنسيين من الطبقتين الشعبية والوسطى أرادوا التنديد بالسياسات المالية والاجتماعية للحكومة التي يعتبرونها ظالمة والمطالبة بتحسين القوة الشرائية في البلاد.