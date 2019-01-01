التحقيق مع شيرين عبد الوهاب في واقعة "إهانة مصر" من جديد

جهبنة نيوز

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق بلاغا يتهم فيه المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى نيابة الاستئناف، للتحقيق معها بتهمة الإساءة إلى مصر.

وقال سمير صبري المحامي في بلاغه: "في مسلسل وضيع وأسلوب متدني تتعامل به شيرين عبدالوهاب مع مصر العظيمة الشامخة أم الدنيا ومهد العلم والحضارة ومدرسة الإبداع والابتكار والفن والتي يستغلها بعض الضعفاء مجهولي الهوية"، بحسب إحدى الصحف المحلية.

وأضاف مقدم البلاغ المشكو في حقها تتطاول وتخطئ، وقالت: "أنا خسارة في مصر" في حفل ليلة رأس السنة.

وكان الإعلامي المصري، تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار"، على فضائية "النهار" المصرية، انتقد رد شيرين على أحد الحاضرين لحفلها في ليلة رأس السنة، عندما قال لها: "الله يا شيرين"، لترد عليه: "والله أنا خسارة في مصر"، وهو ما اعتبره أمين وإعلاميين مهينا في حق البلد.

كما أشار إلى أنه خلال الحفل، تم كسر منضدة، لتعليق شيرين: "طبيعي ما انتوا في مصر يعني"، موضحا أن المطربة دائما ما تسيء إلى مصر في معظم حفلاتها، مثلما حدث في تونس، وفي حفلها بإمارة الشارقة، عندما سخرت من مياه نهر النيل.

وطالب تامر أمين شيرين عبد الوهاب في برنامجه، بضبط لسانها، وأن تكتفي بالغناء فقط، كما طالب نقابة الموسيقيين باتخاذ موقف معها، ومنعها من الغناء على المسرح.

وعرض تامر أمين في حلقة أول أمس الخميس من برنامجه "آخر النهار"، الذي يعرض عبر قناة "النهار" فيديو لشيرين عبد الوهاب من حفلها في ليلة رأس السنة.

وقال أمين إنه يرد بهذا الفيديو على المشككين فيما قاله عن حفل شيرين الأخير وأنها أساءت فيه إلى مصر.