القبض على 3 من مروجي المخدرات

جهينة نيوز:

ألقى فرع مكافحة المخدرات بدمشق القبض على 3 أشخاص من مروجي المخدرات وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من مادة الحشيش وحبوب الكبتاغون المخدرة.

وأفادت وزارة الداخلية في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني بأنه من خلال المتابعة الحثيثة وملاحقة مروجي المواد المخدرة في محافظتي دمشق وريفها ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على شخصين من مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزتهما كمية 7410 حبات كبتاغون مخدر و450 غراما من مادة الحشيش المخدر وميزانا الكترونيا.

وأشار تقرير الوزارة الى ان فرع مكافحة المخدرات في دمشق تمكن أيضا من إلقاء القبض على شخص من مروجي المواد المخدرة على متن سيارة خاصة عثر فيها على كمية 17 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر ومسدس حربي.

وبينت الوزارة في تقريرها ان التحقيقات مازالت مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في قضايا ترويج المواد المخدرة وتوقيف كل من يثبت تورطه بالتعامل بهذه الافة الخطيرة واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.