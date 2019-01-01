اكثر من مليار دولار القيمة التسويقية لكأس آسيا 2019

جهينة نيوز

أكد ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الأسيوي لكرة القدم، أن بطولة كآس آسيا 2019 في الإمارات والتي تنطلق اليوم ستكون بطولة تاريخية لما تضيفه من قيمة وأهمية لبطولة كأس أسيا والتي ستدخل منعطفا جديدا في السنوات المقبلة.

وكشف أن نسخة الإمارات رفعت بالفعل من قيمة كأس آسيا السوقية والتسويقية والمتوقع أن تتجاوز سقف المليار دولار ، وهو رقم لم تكن لتصل إليه البطولة في النسخ السابقة وحتى أستراليا 2015 التي لم تصل ل400 مليون دولار، رغم أن القيمة التسويقية بدأت في الارتفاع والتطور مع نسخة 2007 .

وأوضح ويندسور ، في مقابلة مع صحيفة "الاتحاد الرياضي" الإماراتية : "عندما تقام بطولة بمشاركة 24 منتخبا يمثلون أكثر من نصف قارة آسيا، التي يقطنها ثلثا سكان العالم، وبمشاركة قوية واهتمام وزخم جماهيري وإعلامي وقاري غير مسبوق، فهذا من الأمور الإيجابية التي تزيد من قيمة البطولة وترفع قيمتها في التسويق والاستثمار".

وأضاف : "مبدئيا ، أتوقع أن تتجاوز حاجز المليار دولار، لكن علينا أن ننتظر لما بعد انتهاء البطولة لنقدر القيمة برقم دقيق ونهائي، ولكن بأي حال من الأحوال لن يقل عن المليار دولار ولكنه يزيد، وهذا رقم كبير للغاية، ويفيد في زيادة قيمة الكرة الأسيوية بشكل عام، خاصة وأن الأرقام المتوقعة لعدد المشاهدين للبطولة قد تكسر حاجز ال500 مليون مشاهدة سواء مباشرة عبر الشاشات أو عبر مواقع التواصل والانترنت وغيرها من الوسائل الأخرى"