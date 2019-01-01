عرض سري لدمشق من موسكو بشأن الحدود السورية التركية

جهينة نيوز

تداولت الأوساط الإعلامية أن حراكا سياسيا شهدته موسكو في الأيام الأخيرة من العام الفائت حيث عقد في موسكو لقاء سريا لبحث الوضع السوري خصوصا على الحدود السورية التركية.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط" أن قائد "وحدات حماية الشعب" الكردية سيبان حمو، قام بزيارتين غير معلنتين إلى دمشق وموسكو لنقل "عرض سري" تضمن الموافقة على تسليم الحدود إلى الدولة السورية مقابل قبول إدارة محلية بضمانة روسية.

وأشارت المصادر إلى أن العرض يرمي إلى الوصول إلى تفاهمات لـ"ملء الفراغ" بعد الانسحاب الأمريكي وقطع الطريق على تدخل تركي في شمال سوريا وشمالها الشرقي.

وجاء في التفاصيل أنه بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نيته القيام بـانسحاب سريع وكامل من سوريا، طار حمو إلى قاعدة حميميم، ثم جرى لقاء سري في دمشق ضم مدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك ووزير الدفاع العماد علي أيوب بحضور وفد عسكري روسي.