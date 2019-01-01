القبض على مروج عملة سورية مزورة في اللاذقية واسترداد الأوراق المزورة

السبت, 5 كانون الثاني 2019 الساعة 12:43 | شؤون محلية, أخبار محلية

القبض على مروج عملة سورية مزورة في اللاذقية واسترداد الأوراق المزورة

جهينة نيوز

ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على مروج عملة سورية مزورة وضبط بحوزته الة طباعة ملونة وأدوات تستخدم في عملية التزوير.

وذكرت وزارة الداخلية في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني أن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية ألقى القبض على المدعو (ر.ح) وعثر في منزله على آلة طباعة ملونة وجهاز كمبيوتر محمول واثنتي عشرة قطعة نقدية مزورة من فئة الألفي ليرة سورية وجميعها تحمل الرقم نفسه وأدوات كان يستخدمها في عملية التزوير.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن المقبوض عليه اعترف بإقدامه على تزوير العملة السورية وترويجها من فئتي الألفين والألف ليرة سورية وذلك من خلال طباعتها على الطابعة التي ضبطت في منزله وقيامه بالتجوال ليلاً في أحياء مدينة اللاذقية وتصريف المبالغ المزورة.

ولفت تقرير وزارة الداخلية إلى أنه تم استرداد الأوراق النقدية المزورة التي روجها المقبوض عليه ويجري العمل على تقديمه مع المصادرات إلى القضاء المختص.


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