الحكومة الفرنسية تتجاهل مطالب "السترات الصفراء" وتصفهم ب "المحرضون"

جهينة نيوز

مع مواصلة محتجي “السترات الصفراء” حراكهم الذي دخل أسبوعه الثامن على التوالي ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته وصفت الحكومة الفرنسية المتظاهرين اليوم بأنهم “محرضون” معتبرة أن هدفهم الوحيد “الإطاحة بها” في دلالة على حجم الارتباك الذي تتعرض له سلطات باريس حيال الحركة الاحتجاجية.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو قوله للصحفيين: إن حركة السترات الصفراء بالنسبة لأولئك الذين يواصلون الاحتجاج صارت مسألة محرضين يشيعون تمردا لإسقاط الحكومة، مضيفا ربما قدمنا تنازلات أكثر مما ينبغي للتيار المحافظ وعلينا تغيير ذلك.

وكانت السلطات الفرنسية وفى سياق محاولاتها المستمرة لقمع الاحتجاجات ضدها اعتقلت أمس اريك درويه أحد قادة حركة “السترات الصفراء” خلال توجهه للمشاركة في التظاهرة التي دعا إليها عبر صفحته على موقع “فيسبوك” وسط باريس.

وأشار غريفو إلى أن ماكرون وجه في أول اجتماع له بالحكومة في العام الجديد إلى “ضرورة استعادة القانون والنظام” على حد تعبيره في تجاهل على ما يبدو للمطالب الاحتجاجية الأساسية للمتظاهرين التي رضخ سابقا لبعض منها.

وكانت موجة احتجاجات السترات الصفراء في الشوارع خلال الشهرين الماضيين أجبرت ماكرون على تقديم تنازلات سياسية شملت إلغاء زيادة مزمعة على ضريبة الوقود لمحاولة نزع فتيل الغضب من أزمة محسوسة في ميزانيات الأسر.

وسجلت شعبية ماكرون تراجعا قياسيا بسبب سياساته الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير ودفعت الفرنسيين إلى المطالبة بجملة من التغييرات وصلت حد المطالبة بتنحي الرئيس الفرنسي.