بورنموث يضم ثنائي ليفربول

جهينة نيوز

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي لكرة القدم امس الجمعة، أن مهاجم ليفربول الواعد دومينيك سولانكي وقع معه على عقد طويل الأمد.

ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي دفع 24.16 مليون دولار لليفربول لضم المهاجم البالغ 21 عاما والذي خاض مباراة واحدة مع منتخب إنجلترا في 2017.

وبدأ سولانكي مسيرته الكروية مع تشلسي 2014-2017 ولعب موسما على سبيل الإعارة مع فيتيس أرنهم الهولندي 2015-2016 قبل انضمامه لليفربول عام 2017.

وشارك في 27 مباراة مع ليفربول في موسمه الأول لكنه لم يشارك في صفوف فريق المدرب الألماني يورغن كلوب خلال الموسم الحالي، في ظل وجود البرازيلي روبرتو فيرمينو، والسنغالي ساديو مانيه، والمصري محمد صلاح.

وكان سولانكي ثاني لاعب من ليفربول ينضم إلى صفوف بورنموث بعد المدافع ناثانيال كلاين المنتقل إلى صفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولعب كلاين البالغ 27 عاما والذي يشغل مركز الظهير الأيمن 5 مباريات فقط هذا الموسم بسبب المنافسة القوية مع جوغوميز وترينت ألكسندر أرنولد.

وسيمنح انضمام كلاين دفعة قوية لبورنموث الذي يعاني بسبب ندرة الخيارات في خط دفاعه بعد إصابة سيمون فرانسيس وآدم سميث.

المصدر: رويترز