بريتني سبيرز تعلق حفلاتها في لاس فيغاس والسبب والدها!

جهينة نيوز

أعلنت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز تعليق حفلاتها المقررة في مدينة لاس فيغاس والتزامات فنية أخرى.

وقالت سبيرز (37 عاما) عبر موقع "إنستغرام" أمس الجمعة إنها اتخذت ذلك القرار حتى تكون بجوار أسرتها بعد مرض والدها.

وأعلنت أن والدها جيمي نقل إلى المستشفى أواخر العام الماضي "وكاد أن يموت"، بحسب تعبيرها.

وأضافت: "نحن ممتنون للغاية لأنه خرج من الأزمة على قيد الحياة لكن لا يزال الطريق طويلا أمامه. اضطررت لاتخاذ القرار الصعب لأضع كل تركيزي وطاقتي على أسرتي في هذه الفترة".

وكان من المقرر أن تبدأ سبيرز سلسلة حفلات جديدة أطلقت عليها اسم "بريتني: دومينيشن" في لاس فيغاس يوم 13 فبراير/شباط وحتى أغسطس/آب 2019.

وقال ممثلون لسبيرز في بيان إن جيمي قضى 28 يوما في مستشفى بمدينة لاس فيغاس، بعد أن أصيب بانفجار في القولون قبل شهرين، وأضافوا أنه يتعافى الآن في منزله ومن المتوقع أن يشفى بشكل كامل.

وتابعوا أن سبيرز قررت وقف عملها لأجل غير مسمى وعلقت حفلات "بريتني: دومينيشن" حتى إشعار آخر.

وينسب لجيمي الفضل في مساعدته ابنته الشابة على تجاوز محنة ألمت بها في عامي 2007 و2008.

وأصبحت بريتني سبيرز ظاهرة في عالم البوب عام 1999 بأغنيتها الشهيرة "بيبي وان مور تايم"، ثم بأغنيات ناجحة مثل "سترونغر" و"أوبس آي ديد إيت آجين"، وعادت إلى الأضواء أواخر عام 2008 بألبوم غنائي وجولة عالمية أطلقت عليها اسم "سيركس"، وتحيي حفلات في لاس فيغاس منذ 2014.