الكشف عن تهديد امريكا الأساسي في الشرق الأوسط!

جهينة نيوز

صرحت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان أحد الموظفين في وزارة الخارجية عن تهديدها الأساسي في منطقة الشرق الأوسط.

ونقل موقع " Time" الأمريكي عن مصدر خاص رفض الكشف عن هويته ويعمل في الخارجية الأمريكية أن التهديد الحالي للإستقرار في منطقة الشرق الأوسط هي سياسة إيران.

وقال المسؤول الأمريكي " إيران اليوم تمثل تهديدا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط والتي تعتبر لاعبا رئيسيا فيها وهي التي تقوم بزعزعة الوضع في المنطقة" ولم يذكر المسؤول الأمريكي عن تهديدات تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبحسب المسؤول، فإن زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى الشرق الأوسط ستكون لطرح مسألة مواجهة إيران وسياستها في المنطقة.

يذكر أن بومبيو سيقوم بزيارة العديد من الدول ومن بينها مصر والكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين والأردن وقطر وعمان.