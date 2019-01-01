مهمة تجسس لطائرة استطلاع أمريكية مقابل قاعدة حميميم الروسية

جهينة نيوز

قامت طائرة استطلاع أمريكية تابعة للبحرية الأمريكية من نوع " بوسيدون- بي8" بالتحليق بالقرب من قاعدة حميميم العسكرية الروسية في طرطوس السورية.

وكشف موقع " IntelSky" المتخصص بالملاحة الجوية أن طائرة الإستطلاع الأمريكية قضت ساعات عديدة قبالة السواحل السورية وتحديدا مقابل القاعدة العسكرية الروسية حميميم في طرطوس.

وأشار الموقع أن مهمة الإستطلاع الأمريكية نفذت على علو 5 ألف متر ولساعات عديدة فوق البحر الأبيض المتوسط مقابل السواحل السورية.

يذكر أن نشاط الطائرات الإستطلاعية الغربية والأمريكية قد ازداد بالقرب من الحدود الروسية في كل من القرم وكراسنودار والحدود الغربية، هذا عدا النشاطات الإستطلاعية مقابل السواحل السورية والقاعدة العسكرية الروسية في سوريا.