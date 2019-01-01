"النصرة" تقصف أحياء حلب بالصواريخ.. والجيش يرد!

جهينة نيوز

شن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي قصفا مكثفا بعشرات القذائف الصاروخية على أحياء مدينة حلب ليل امس.

واستهدفت هيئة تحرير الشام (تنظيم جبهة النصرة) أحياء حلب بعشرات القذائف الصاروخية من مواقعها مصدرها بمنطقة الراشدين غرب المدينة.

وتركز الهجوم الصاروخي على أحياء حلب الجديدة وسيف الدولة والحمدانية والسوق المحلي وشارع النيل وجمعية الزهراء، وتسببت القذائف بأضرار مادية كبيرة وسط أنباء عن وقوع إصابات بصفوف المدنيين.

وافاد مصدر ميداني بأن قوات الجيش السوري ردت على مصادر إطلاق القذائف عبر سلاحي المدفعية والصواريخ في حين شن الطيران الحربي السوري عدة غارات استهدفت مواقع ونقاط تمركز المسلحين في الجهة الغربية من مدينة حلب.

وخلال الأشهر الماضية قصفت التنظيمات الإرهابية المسلحة أحياء مدينة حلب بآلاف القذائف الصاروخية من مواقعها في محيط حلب الشمالي والغربي.

وسيطر تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي اليوم على كامل ريف حلب الغربي بعد اشتباكات استمرت لأيام مع فصائل مدعومة من تركيا.