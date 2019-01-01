تجديد 438 موافقة لعمل سيارات نقل الركاب على خط درعا - الأردن

جهينة نيوز

أوضح المهندس مهيب الرفاعي مدير نقل درعا أن أصحاب السيارات المرخصة على خط درعا- الأردن البالغة 781 سيارة يواصلون مراجعة المديرية للحصول على تجديد موافقة العمل على الخط المذكور بعد افتتاح معبر نصيب الحدودي، حيث وصل عدد السيارت التي جددت الموافقة حتى تاريخه حوالي 438 سيارة ومتوقع خلال فترة قريبة أن تجدد معظم السيارات المتبقية موافقتها.

وأشار الرفاعي نقلا عن صحيفة تشرين إلى أن عدد المركبات العائدة عبر المعبر المذكور من سياحية خاصة وبرادات وشاحنات من مختلف المحافظات بلغ حتى الآن 240 مركبة وهي قيد تسوية وضعها وفق المرسوم رقم 14 لعام 2014 الذي ينص على أن أي سيارة تبقى خارج القطر لمدة عام واحد تغرم بعد عودتها بقيمة السيارة الموجودة في كشف الاطلاع، وقد تم وضع إشارات حجز على تلك الآليات تمنع نقل ملكيتها أو نقل تسجيلها من محافظة إلى أخرى لحين تسوية وضعها، علماً أن هذه الإشارة لا تمنع تلك السيارات من الحركة والسفر.

وبيّن مدير النقل أن إيرادات مكتب نقل البضائع في درعا منذ افتتاح معبر نصيب الحدودي وحتى تاريخه بلغت 1.015 مليون ليرة سورية، ومتوقع أن تزداد تباعاً نتيجة تزايد نشاط حركة النقل تدريجياً، كاشفاً أن الإيرادات الإجمالية للمديرية خلال عام 2018 بلغت 1.165 مليار ليرة سورية وهي إيرادات كبيرة جداً قياساً بالسنوات السابقة وذلك نتيجة حلول الأمن والاستقرار في المحافظة. تجدر الإشارة إلى أن الدائرة تعاني ضغطاً شديداً في العمل، إذ يصل عدد المعاملات المنفذة يومياً إلى حوالي 300 معاملة خاصة، والمشكلة تكمن في عدد العاملين القليل جداً، حيث لا يتجاوز الـ 23 عاملاً متراجعاً من 60 عاملاً قبل الأزمة بعد أن تسرب الكثيرون لأسباب مختلفة كالاستقالة وبحكم المستقيل وكف اليد والتقاعد والوفاة، والحاجة ماسة لإجراء مسابقة ترفد المديرية بكوادر إضافية تسد النقص الحاصل وترفع ضغط العمل عن الموظفين القائمين على رأس عملهم وتسهم في تسريع وتيرة إنجاز معاملات المراجعين.